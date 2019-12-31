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Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi
6 saat önce
Galatasaray'ın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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