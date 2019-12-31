Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi

6 saat önce

Galatasaray'ın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi, System.String[]

Galatasaray'ın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Türkiye Bankalar Birliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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