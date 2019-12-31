Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi

12 saat önce

Galatasaray'ın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.

Galatasaray'ın TBB ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi, System.String[]

Galatasaray'ın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzaladığı yeniden yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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