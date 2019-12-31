Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi

6 saat önce

Resmi açıklama şöyle;"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.

Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi, System.String[]

Resmi açıklama şöyle;


"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyulur."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:21 
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