Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi

Resmi açıklama şöyle;



"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyulur."



