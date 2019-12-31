Son Dakika›Spor›Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi - Son Dakika Spor
Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi
6 saat önce
Resmi açıklama şöyle;"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
Resmi açıklama şöyle;
"05.08.2019 tarihinde imzalanan ve 04.12.2019 tarihinde yapılan tadil ile birlikte 30.12.2019 tarihi itibarıyla ön koşulları yerine getirilen yapılandırma sözleşmesi yürürlüğe girmiştir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
31.12.2019 20:19:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın TBB ile yaptığı anlaşma yürürlüğe girdi - Son Dakika