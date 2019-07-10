Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın temmuz ayı divanı başladı
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Galatasaray'ın temmuz ayı divanı başladı

34 dakika önce

Galatasaray Spor Kulübü'nün temmuz ayı Olağan Divan Toplantısı başladı.

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Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün temmuz ayı Olağan Divan Toplantısı başladı. Sarı-kırmızılıların Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapılan divan toplantısı saygı duruşu ile başladı ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündemi okutmasıyla devam etti. Ağustos ayı divan toplantısının yapılmaması yönünde üyelerin oyuna sunulan madde kabul edildi. Buna göre bir sonraki toplantı toplantı eylül ayında gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılıların temmuz ayı divan kurulu toplantısında gündem maddeleri şöyle:
1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması, 2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması, 3. Divan Kurulu İç Tüzüğünün 6.maddesi uyarınca Ağustos 2019 toplantısının yapılmaması konusunun görüşülmesi ve karar alınması, 4. Yönetim Kurulu tarafından güncel konularla ilgili bilgilendirme yapılması, 5. Güncel konular ve dilekler
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
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