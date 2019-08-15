Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği...
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği...

30 dakika önce

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Roma'nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği..., System.String[]
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Roma'nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul'a geldi. - İSTANBUL
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, İstanbul, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
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