Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği...
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Roma'nın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi İstanbul'a geldi. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
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