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Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı - Son Dakika

Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı

02.07.2021 21:32
Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, transfer yasağının kalktığını ve futbolda taraftarın beklediği transferlerin yakında gerçekleştirileceğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, transfer yasağının kalktığını ve futbolda taraftarın beklediği transferlerin yakında gerçekleştirileceğini söyledi.

GSTV'de yayımlanan programa katılan Epözdemir, futbolla ilgili çalışmaların Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim tarafından yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Futbol şubesi doğrudan Sayın Başkan'a bağlı. Fatih hocamızla Sayın Başkan birlikte çalışıyor, çok ciddi projeler üretiyorlar. Orada olağanüstü bir birliktelik var. Florya'da bir bahar havası var. Sayın Başkan birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. İhtiyaç olduğunda yönetim kurulu üyelerimizden katkı istiyor. Kısa erimli, pragmatist kaygı ve semptomlarla sonuç almak yerine Galatasaray'ın geleceğinin kurumsal temellerini oluşturmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir başarıyı yakalama niyet ve irademiz var. Onun için de 3 yıllık bir projeksiyonumuz var. Galatasaray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz. Sayın Başkan Burak Elmas'ın bakış açısı da bu. Çok kısa sürede, sağlıksız transferler yapmaktansa Galatasaray'ın önümüzdeki 3 senelik projeksiyonunu ortaya koyan bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Sayın hocamız Fatih Terim ile çok ciddi bir birliktelik ve çalışma var. Çok kısa sürede transferlerle ilgili hukuki ve fiili adımları atacağız."

Transfer konusunda hukuki engellerinin olduğunu aktaran Epözdemir, "Dün akşam itibarıyla bu sorunları çözdük. Çok ciddi sorunlarımız vardı. Kısa sürede transferler gelecek. Galatasaraylılar müsterih olsun. Kısa sürede onların da arzu ettiği, Galatasaray'ın önümüzdeki 3 yılını inşa edecek, geleceğini ve umutlarını güvence altın alacak transferler mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Transfer tahtamız kapalıydı"

Rezan Epözdemir, göreve geldiklerinde kulübün transfer yasağı olduğunu belirterek 10 günlük kısa sürede sorunlardan bazılarını çözerek yasağı kaldırdıklarını söyledi.

Dernek ve iştirak şirketlerinin iş, vergi, ceza, dernekler mevzuatı ve icra konularında bin 296 davayla uğraştığını anlatan Epözdemir, şöyle devam etti:

"Bizim hukuki ve fiili problemlerimiz vardı. Bunlardan biri transfer tahtamız kapalıydı. Galatasaray'ın 370 milyon lira vergi borcu kesilmiş. Bunlar yargılama konusuydu ve 3 ayrı mahkemede davalar devam ediyor. 20 milyon liralık 2018'e ait bir stopaj cezası kesilmiş. Onun da davası açılmıştı. 10 günlük süreçte yoğun çalışmalarımız neticesinde öncelikle 20 milyonluk stopaj cezalarını iptal ettirdik. 370 milyon liralık dosyada en büyük payı olan 153 milyon liralık vergi cezasını da iptal ettirdik. Diğer 2 dosya devam ediyor. Umarım onlarda da olumlu sonuçlar alacağız. Sadece vergi borçlarından 173 milyonu göreve geldikten sonra iptal ettirdik. Transfer yasağında Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan problemlerimiz vardı. Tudor ile kesinleşmiş ödenmesi gereken 840 bin avroluk borç vardı. Onu ödedik. Oğulcan Çağlayan bakımından da Çaykur Rizespor ile yaklaşık 1 milyon 400 bin avroluk ihtilaf vardı. Transfer tahtamız kapalıydı. Tahkim Kuruluna itiraz ettik ve bu itirazımız kabul edildi. Transfer yasağımız kaldırıldı."

Vergi davaları, Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan konularıyla ilgili UEFA ile yazışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Epözdemir, "Yönetimimizin başvuruları neticesinde dün akşam itibarıyla Galatasaray transfer yasağı kalktı. Lisans kurulundan gerekli onaylar alındı. UEFA ile herhangi bir sorun yok. Artık transferlerin resmiyete döküleceği günler yaşanabilecek. Galatasaraylılar müsterih olsun. En kısa sürede transferler resmiyete dökülecek." şeklinde görüş belirtti.

"Önemli olan gönüllerdeki imza"

Rezan Epözdemir, kısa süre içinde teknik direktör Fatih Terim ile resmi anlaşmanın imzalanacağını söyledi.

Terim'in yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın başında olmasına rağmen henüz resmi anlaşmanın imzalanmadığının hatırlatılması üzerine Epözdemir, "Başkanımız seçildikten sonra geçmişte birlikte de çalıştığı hocamızı aradı. Hocamız da Galatasaray için ciddi bir fedakarlık yaptı. Bir Galatasaraylının göstermesi gereken feraseti gösterdi ve Florya'ya gelerek çalışmaya başladı. Fiili ve fiziki imzaların çok önemi yok. Önemli olan gönüllerdeki imza. Bu konuda sorun yok. Hukuki sorunları aştık. En kısa sürede meseleyi resmiyete dökeceğiz." diye konuştu.

Rezan Epözdemir, Galatasaray, Transfer, Vergi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı - Son Dakika Spor


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