Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.
Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.
Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas ve bir futbolcu, yarın Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:49 - Kaynak: AA
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