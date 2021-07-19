Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda eşleştiği PSV'ye elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu turda PSV'ye elenirse, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoç takımlarından St. Johnstone ile eşleşecek. - İSTANBUL

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