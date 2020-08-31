Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi

Tek maç üzerinden yapılacak tur 17 Eylül 'de Azerbaycan'da oynanacak.

Galatasaray, kura çekiminde Azerbeycan ekibi Neftçi ile eşleşti.

İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.

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