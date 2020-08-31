Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
FK Kukësi
Servette FC Genève
Aris Thessaloniki
OFI Heraklion
FK Ventspils
Olimpija Ljubljana
Lincoln Red Imps
TSC Backa Topola
Kalju Nomme
NK Osijek
IFK Göteborg
Hammarby IF
Bodø/Glimt
Viking Stavanger
Progrès Niederkorn
FK Riteriai
CSKA Sofia
Honved Budapest
Maccabi Haifa
Kaysar Kyzylorda
Neftchi Baku
Shamrock Rovers
B36 Torshavn
Lokomotiv Plovdiv
FC Botosani
Piast Gliwice
Hibernians FC
DAC Dunajska Streda
KF Laçi
Teuta Durrës
Renova Dzepciste
FK Borac Banja Luka
Sfantul Gheorghe
Coleraine
Bala Town
Lokomotivi Tbilisi
GALATASARAY 2. GRUP'TA
UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:46
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