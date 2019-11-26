Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı son hafta oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansı son hafta oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele eden Galatasaray, sahadan son dakikalarda yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 2'ye çıkardı ve son sırada kaldı. Puanını 3'e yükselten Brugge ise 3. sırada bulunuyor.

Grupta UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım son müsabakaların oynanmasının ardından belli olacak. Son hafta 11 Aralık'ta Galatasaray, Paris Saint-Germain deplasmanına gidecekken, Belçika temsilcisi ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'ne gitmesi için Brugge'ün Madrid'e puan kaybedip, kendisinin de PSG deplasmanında da kazanması gerekiyor.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şansı son maçta belli olacak
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