Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde...
Son Dakika Spor Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde... - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde...

6 saat önce

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde..., System.String[]

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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