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Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde...
6 saat önce
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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