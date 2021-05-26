SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu

26.05.2021 10:31

Yunus Akgün: Daha iyi mücadele edip daha iyi bir oyun göstermek istiyoruz"Tolunay hocama teşekkür ederim""Kendimi gösterirsem Fatih hocam bana o şansı verecektir""Hedef A Milli Takım"Erkan Süer: Galatasaray'a formayı almaya geliyorum"Milli takım özleniyor""Galatasaray'da yapacağım çok...

Yunus Akgün: Daha iyi mücadele edip daha iyi bir oyun göstermek istiyoruz

"Tolunay hocama teşekkür ederim"

"Kendimi gösterirsem Fatih hocam bana o şansı verecektir"

"Hedef A Milli Takım"

Erkan Süer: Galatasaray'a formayı almaya geliyorum

"Milli takım özleniyor"

"Galatasaray'da yapacağım çok iş var"

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'dan geçen sezon Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün ve Turgutluspor'da kiralık oynayan Erkan Süer, Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

YUNUS AKGÜN: DAHA İYİ MÜCADELE EDİP DAHA İYİ BİR OYUN GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Kampın çok güzel ve keyifli geçtiğini söyleyen Yunus Akgün, "Sakatlığımdan dolayı uzun süre gelememiştim. Tolunay hocaya tekrar çağırdığı için teşekkür ederim. Kampımız çok güzel geçiyor. Hemen hemen 1 hafta oldu. Önümüzde bir Ukrayna maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Önceki maçlarda mağlubiyetler yaşamıştık ve bu bizi kötü göstermişti. Şimdi artık daha iyi mücadele edip daha iyi bir oyun göstermek istiyoruz" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR ADANA DEMİRSPOR TARİHİNE GEÇTİK"

Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği geçen sezonda şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren genç forvet, "Adana Demirspor camiasının 26 yıllık bir hasreti vardı. Biz bunu Samet hocanın gelmesiyle beraber bitirdik. Çok şükür tarihe geçtik. Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmem var. Benim amacım, Adana Demirspor'a katkı sağlayıp Galatasaray'a güçlü dönebilmekti. İnşallah Galatasaray'da güzel şeyler olur. Galatasaray'da o formayı alıp uzun yıllar giymek istiyorum. İnşallah Galatasaray formasıyla kupalar ve şampiyonluklar kazanmak bana nasip olur" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNDÜĞÜMDE KENDİMİ GÖSTERİRSEM FATİH HOCAM BANA ŞANS VERİR"

Gelecek sezon Galatasaray formasıyla kendisini göstermek ve formayı almak istediğini söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da forma giymek her oyuncunun hayalidir. Fatih hocam orada. O nasıl yapacağını bilir. Biz hocamla her zaman konuşuyoruz. Daha çok gelişmem için bu sene oynamam gerekiyordu. Benim için iyi oldu" şeklinde konuştu.

"HEDEF A MİLLİ TAKIM"

Hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyleyen Akgün, "Bizim buradan arkadaşlarımız A Milli Takım'a gidiyor. Biz de gururlanıyor ve hevesleniyoruz. Tabii ki de hedefimiz, A Milli Takım forması giymek. Zaten oynadıkça ve kendini gösterdikçe Şenol hoca hakkını verir" diye konuştu.

ERKAN SÜER: GALATASARAY'A FORMAYI ALMAYA GELİYORUM

Galatasaray'dan geçen sezon 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'a kiralık olarak giden Erkan Süer de Ümit Milli Takım ortamını özlediğini vurgulayarak, "Tekrar burada olduğum için mutluyum. Uzun süre buraya gelemedik. Ümit Milli Takım özleniyor. İnşallah devamı gelecek" dedi. Gelecek yıl Galatasaray formasını sırtına geçirmek istediğini kaydeden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galatasaray'a ilk geldiğimde de hazırdım. O gün de formayı almaya geliyordum, şimdi de formayı almaya geliyorum. Allah nasip ederse yeni yönetimimizle, Fatih hocamızla devam edersek forma şansı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA YAPACAĞIM ÇOK İŞ VAR"

Sarı-kırmızılı takımda yapacağı çok iş olduğunu belirten Süer, "Galatasaray'da ilk hedefim oynamak ve orayı hissetmek. Orada yapacağım çok iş olduğunu düşünüyorum. Daha çok emek vermek istiyorum. Sonra da tabii ki kulübüme para kazandırıp ülkemi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu
SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu
SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu
SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu
SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu
SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


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