Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Voleybolda Konuğu Lindemans

Galatasaray'ın Voleybolda Konuğu Lindemans

43 dakika önce

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında yarın Belçika'nın Lindemans ekibini konuk edecek.

Galatasaray'ın Voleybolda Konuğu Lindemans, System.String[]
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında yarın Belçika'nın Lindemans ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlacak.

Organizasyona 16'lı final turundan dahil olan Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Mladost'u, 8'li final turunda ise Çekya'nın Dukla takımını geçerek, 4'lü final turuna adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Lindemans ile taraftarı önünde yapacağı maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.

Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat Perşembe günü sat 22.30'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Belçika, voleybol, Galatasaray, Spor
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