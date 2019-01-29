Galatasaray'ın Voleybolda Konuğu Lindemans

Galatasaray
Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında yarın Belçika
'nın Lindemans ekibini konuk edecek. Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlacak.
Organizasyona 16'lı final turundan dahil olan Galatasaray, Hırvatistan
temsilcisi Mladost'u, 8'li final turunda ise Çekya'nın Dukla takımını geçerek, 4'lü final turuna adını yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Lindemans ile taraftarı önünde yapacağı maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor.
Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat
Perşembe günü sat 22.30'da oynanacak.