Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin'den LÖSEV'e bağış şartı - Son Dakika

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden şüpheli ile LÖSEV'e bin 500 lira bağış yapmasının ardından uzlaştı. Savcılık, soruşturmada uzlaşmanın sağlanması nedeniyle takipsizlik kararı verdi.



Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret eden şüpheli Ö.D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Şüpheli Ö.D.'nin 22 Eylül 2019 tarihinde Galatasaray'ın Malatyaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçın bitiminin hemen ardından Twitter'dan Şahin'e yönelik sinkaflı sözler yazdığı ve bu sözler ile hakaret ettiği belirtilerek, 'sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan cezalandırılması talep edildi.



Uzlaştırma bürosuna gönderildi



Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ö.D.'nin paylaşımı kendisinin yaptığı, o anki sinir ve stresten dolayı olduğunu söylediği öğrenildi. Savcılık, 'alenen hakaret' suçunun uzlaşma kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verdi.



LÖSEV'e bağış şartı



Uzlaştırma Bürosuna gönderilen dosya kapsamında müşteki Levent Şahin'in avukatı, şüpheli Ö.D.'nin Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bin 500 lira tutarında bağış yapması halinde uzlaşacaklarını belirtti. Savcılık, tarafların uzlaşmayı kabul etmesi ve şüpheli Ö.D.'nin LÖSEV'e bin 500 lira bağış yapması nedeniyle dosyaya takipsizlik kararı verdi. - İSTANBUL