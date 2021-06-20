Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan sıcağı sıcağına Fatih Terim açıklamaları: Kimse merak etmesin

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Sarı-kırmızılılarda gözler, seçim belirsizliğinin sona ermesinin ardından Fatih Terim'in takımdaki geleceğine çevrildi. Fatih Terim'le çalışmayı çok istediğini her fırsatta dile getiren Burak Elmas sıcağı sıcağına İmparator'la ilgili bir soruya net cevap verdi.

"MAZBATAYI ALDIKTAN SONRA SÖZLERİMİZİ TUTACAĞIZ"

Burak Elmas, Fatih Terim sorusuna, "Kimse merak etmesin camiaya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ekibimizi tanıtarak bir süreç yürüttük. Yapacak çok işimiz var. Yeni başlıyoruz. Mazbatayı aldıktan sonra sözlerimizi tutacağız" şeklinde cevap verdi.

Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu