Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı

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Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan oldu. Niyazi Yelkencioğlu ile yarışan ve seçimi rakibinin büyük farkla önünde bitiren Derkan, Divan Kurulu görevinde 3 yıl kalacak.

114 OY FARKLA KAZANDI

Niyazi Yelkencioğlu 332 oy, Aykutalp Derkan ise 446 oy aldı. Divan kurulu için 3 yıllık göreve geldiği ilan edilen Aykutalp Derkan, yaptığı açıklamada divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, yarın gerçekleştirilecek Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi.