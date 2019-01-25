Galatasaray'ın Yeni Forma Sırt Sponsoru Belli Oldu
1 saat önce
Araç kiralama firması MOOV by Garenta, Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni forma sırt sponsoru oldu.
Araç
kiralama firması MOOV by Garenta, Galatasaray Futbol
Takımı'nın yeni forma sırt sponsoru oldu. Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru belli oldu. Anadolu Grubu
bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama firması Garenta, MOOV by Garenta markasıyla sarı-kırmızılıların forma sırt sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında marka, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası
'nda yapacağı maçlarda forma sırt sponsoru olarak yer alacak.
"TÜRK SPORUNUN DESTEKÇİSİYİZ"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Daha önce Galatasaray'ın forma sırt sponsoru olmuştuk. Türk sporunun gelişimi için desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi MOOV by Garenta ile Galatasaray formasında yer alacağız. Türk sporuna desteğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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