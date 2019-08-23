Galatasaray'ın yeni forma sponsoru belli oldu

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile Türkiye'nin ilk zincir pizza restoranlarından Terra Pizza arasında forma sponsorluk anlaşması yapılacaktır.
İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Terra Pizza CEO'su Emre Kurtoğlu katılacaktır.
Sponsorluk anlaşması imza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının 24 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur."