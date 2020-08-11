Galatasaray'ın yeni forma sponsoru belli oldu - Son Dakika

Galatasaray, futbol takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Galatasaray, futbol takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT 2 yıllık anlaşma imzaladı. Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, SIXT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin ile Genel Müdürü Murat Timur katıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, kulüplerin de bundan etkilendiğini söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, "Kulüplerimiz maalesef pandemi döneminde seyircisiz oynadı, sponsorluk gelirleri ve taraftar desteği açısından zor duruma düştü. Bu zor durum Galatasaray'ımızın marka değerinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan SIXT bize müthiş bir teklifle geldi. İki yılda 40 milyon TL'yi aşkın bir tutar ile göğüs sponsorumuz oldu. Bunun kardeş kuruluşu olan Magdeburger de 18 milyon TL ile sırt sponsoru oldu. Yaklaşık 60 milyon TL'lik bir olanak sağlandı. Galatasaray ve Türk futbolu adına bu örnek davranıştan dolayı SIXT'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bu zorlu koşullarda bize sponsor olarak geleceğe olan güveni gösterdi" diye konuştu.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Özgür Cem Hancan, "Uluslararası platformda kendini çok seçkin bir şekilde kanıtlamış, dünyanın ve Türkiye'nin en nadide kulüplerinden biri olan Galatasaray ile yine dünyanın en büyük otomobil kiralama şirketlerinden olan SIXT arasında çok güzel bir anlaşmaya imza atmış bulunuyoruz. Galatasaray bugün sadece Avrupa'da 7 milyondan fazla taraftarı olan, dünyada milyonlarca taraftarı olan çok değerli bir kulüp. Biz bu kulübün sponsoru olmaktan çok gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)