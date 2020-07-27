Galatasaray'ın yeni forma sponsoru Magdeburger Sigorta oldu

Galatasaray Kulübü'nden sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, sigorta dünyasının köklü şirketi Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre Magdeburger Sigorta forma sırt sponsorumuz oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ve Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin yer aldı.

MUSTAFA CENGİZ: CAMİAMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alındığında yapılan bu sponsorluk anlaşması ile Galatasaray'ın, marka gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Başkanımız Mustafa Cengiz, "Geçtiğimiz sezon kol sponsorumuz olan Magdeburger Sigorta yeni sezonda sırt sponsoru olarak devam edecek. Bunun Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim. Magdeburger Sigorta ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Bu sözleşme opsiyonlarıyla birlikte sözleşme süresince 20 milyonu aşkın bir rakama denk geliyor. Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"ELİMİZİ BÜYÜK BİR TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan ise, Galatasaray ile 1 sene önce başlayan iş birliğinin geleceğe taşınmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin göstermiş olduğu bu nezaket çerçevesinde geçtiğimiz sene bir yolculuğa çıktık. O yolculukta o zaman bir cümle kullanmıştım: Umarız bu bir başlangıç olur. Önümüzdeki yıllara yayılan güzel bir anlaşmanın ilk adımlarını atmış oluruz demiştim. Bugün aradan bir sene geçti. Geldiğimiz noktada o bir başlangıç adımıymış. Anlaşmalarımızı daha büyüterek Galatasaray ile olan sponsorluk iş birliğimizde gönül verdiğimiz takımımızla beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Başkanımıza ve sayın yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Elimizi büyük bir taşın altına koyduk. Sayın Başkanımızdan sonuna kadar destek istiyoruz. Markalarımızı kalkındırmak ve sonsuza kadar hep beraber olmak için güzel bir yolculuğa hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

Magdeburger Sigorta Hakkında

1844 yılında Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Magdeburger Sigorta, kurulduğu dönemden itibaren dünyanın sayılı sigorta şirketleri arasına girmiştir.

Magdeburger Sigorta, 2018 yılından bu yana sigortacılık sektöründe; yetkin kadrosu, güçlü acentelik ağı, yenilikçi ve güvenilir hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü'nün sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ise şöyle:

Şirketimiz ile ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. arasında 2020-2021 futbol sezonundan itibaren Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında geçerli olmak üzere (UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları hariç) 2 futbol sezonu için Futbol A Takımı forma göğüs ve forma sırt reklamı hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Buna göre, ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SIXT rent a car Türkiye) ve Magdeburger Sigorta A.Ş. Şirketimize, 2020-2021 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV, 2021-2022 futbol sezonu için 29.000.000 TL + KDV ödeyecektir (Göğüs sponsorluğu için TUFE+TEFE/2 oranında artırım yapılacaktır).

Bu sözleşmeler kapsamında futbol takımımızın göğüs reklamı SIXT rent a car, sırt reklamı Magdeburger Sigorta olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."