Galatasaray'ın yeni hamlesi ortalığı karıştıracak! Valentin Rosier için resmi teklif yapıldı

Galatasaray 'da sağ bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılı takım bu kez geçen sezonu Beşiktaş 'ta kiralık geçiren Valentin Rosier için devreye girdi.

ROSIER İÇİN RESMİ TEKLİF

Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.

3.5-4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fanatik'in haberine göre Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

GEÇEN SEZON 1 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.