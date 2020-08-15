Galatasaray'ın yeni sağ beki İstanbul'da

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Bugün İstanbul'a gelen Norveçli futbolcunun önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.
Galatasaray, Olympiakos'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı sağ bek Mariano'nun takımdan ayrılmasıyla arayışa giren sarı-kırmızılılar, Omar ile görüşmelere başladı. Bugün özel uçakla Atina'dan İstanbul Genel Havacılık Terminali'ne gelen 28 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılı yetkililer karşıladı. Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Elabdellaoui, Yunan ekibi ile 170 maça çıktı; 11 gol atıp 16 da asist yaptı.KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, başarılı oyuncu İstanbul'a indiği anda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirimde bulundu. Omar Elabdellaoui, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.