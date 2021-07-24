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Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı

24.07.2021 11:17
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı, System.String[]

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Rumen futbolcu, Galatasaray'dan senelik 1.1 milyon euro ücret alacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın merakla beklediği Rumen on numara Alexandru Cicaldau, ayağının tozuyla İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

5 YILLIK SÖZLEŞME

Rumen futbolcu, Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Cicaldau, Aslan'dan senelik 1.1 milyon euro ücret alacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a geldi

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-Kırmızılılar Cicaldau için Rumen ekibi Craiova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sonraki satıştan da %20 pay verilecek.

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı

Alexandru Cicaldau, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı - Son Dakika Spor


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