Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı

Sarı-Kırmızılılar'ın merakla beklediği Rumen on numara Alexandru Cicaldau, ayağının tozuyla İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki futbolcu öğle saatlerinde sağlık kontrollerinden geçecek.
Rumen futbolcu, Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Cicaldau, Aslan'dan senelik 1.1 milyon euro ücret alacak.
Sarı-Kırmızılılar Cicaldau için Rumen ekibi Craiova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sonraki satıştan da %20 pay verilecek.
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