Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, İstanbul'a ayak bastı

Sarı-Kırmızılılar Cicaldau için Rumen ekibi Craiova'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, sonraki satıştan da %20 pay verilecek.

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