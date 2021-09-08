Son dakika haberi! SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi - Son Dakika

SPOR Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao İstanbul'a geldi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'dan satın alma opsiyonu ile birlikte bir yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao İstanbul'a geldi.
Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 16.00'da babası Paulo Assunçao ile Amsterdam'dan İstanbul'a gelen Brezilyalı futbolcu İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaraylı yetkililer tarafından karşılandı. Genç futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Kaynak: DHA
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