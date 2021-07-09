Üye Girişi
Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

09.07.2021 18:32

- Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

- Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekiplerinde Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanda ilk çalışmasına çıktı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, genç futbolcu ile kısa bir görüşme yaptı.

21 yaşındaki futbolcu, Atletik Performans Antrenörü Yasin Küçük ile takımdan ayrı fiziksel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Futbol Federasyonu, Alper Yılmaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız 17:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız
2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 17:07 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı 16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş 16:44 Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü         
18:10
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı         
17:29
Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet         
17:16
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik         
15:27
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 19:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement