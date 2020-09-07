Galatasaray'ın yeni transferi Etebo İstanbul'da

- Galatasaray'ın yeni transferi Etebo İstanbul'da Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den görüşmelere başladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo İstanbul'a geldi.

- Galatasaray'ın yeni transferi Etebo İstanbul'da İSTANBUL - Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den görüşmelere başladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo İstanbul'a geldi. Galatasaray, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo'nun transferi konusunda kulübü İngiliz temsilcisi Stoke City ile görüşmelere başladığını açıklamıştı. Anlaşmaya varılan Etebo, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı. Nijeryalı futbolcu daha sonra havalimanından ayrıldı. Başarılı orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Etebo, kariyerinde Warri Wolves FC, Feirense, Las Palmas ve Getafe'de forma giydi.

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