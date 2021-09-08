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Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak

08.09.2021 13:38
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak, System.String[]

6 numara arayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Famalicao kulübüyle 21 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak anlaştığı belirtildi. Genç futbolcunun bugün 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

21 yaşındaki orta saha Gustavo Assunçao'nun, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Transfer döneminin son gününde sarı kırmızılılar Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak

BABASI İLE ARDA TAKIM ARKADAŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid'te Arda Turan ile forma giymişti. Arda Turan, aradan geçen 9 sezonun ardından bu kez Paulo'nun oğlu Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak

Atletico Madrid, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, bugün İstanbul'da olacak - Son Dakika Spor


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