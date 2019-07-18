Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da
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Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da

1 saat önce

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da, System.String[]
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.
Afrika'nın Fildişi Sahili ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Seri'yi, Sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Fildişi Sahilli oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Seri'nin havalimanından çıkışı
Taraftarlardan görüntüler
Futbolcunun havalimanından ayrılması


Fildişi Sahili, Galatasaray, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:28 Kaynak: DHA
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