Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao İlk İdmanına Çıktı

Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao İlk İdmanına Çıktı

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yeni transfer Marcao ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao İlk İdmanına Çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yeni transfer Marcao ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile oynanacak maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda yeni transferler Marcao ve Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Akbaba ise tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı. Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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