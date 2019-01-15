Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao İstanbul'da
21 dakika önce
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao İstanbul'a indi.
Galatasaray
'ın Portekiz
'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao İstanbul
'a indi.
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao gece yarısı İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı
'ndan çıkış yapan Marcao'yu sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Brezilyalı stoper ayrıca "Şampiyon Galatasaray" atkısıyla basın mensuplarına poz verdi.
23 yaşındaki oyuncu bu sabah sağlık kontrollerinden geçecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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