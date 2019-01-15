Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao İstanbul'da

Galatasaray'ın Yeni Transferi Marcao İstanbul'da

1 saat önce

- Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'daİSTANBUL - Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao İstanbul'a indi.

- Galatasaray'ın yeni transferi Marcao İstanbul'da

İSTANBUL - Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao İstanbul'a indi.
Galatasaray'ın Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao gece yarısı İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan Marcao'yu sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Brezilyalı stoper ayrıca "Şampiyon Galatasaray" atkısıyla basın mensuplarına poz verdi.
23 yaşındaki oyuncu bu sabah sağlık kontrollerinden geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Portekiz, İstanbul, Galatasaray, Spor
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