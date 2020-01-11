Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: 'Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum' - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum"

6 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istediğini ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok istediğini ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Almanya ekibi Leipzig'den 1,5 sezon için kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Uruguaylı sol bek, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF 1. Lig temsilcisileri Altay ve Adana Demirspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen Saracchi, "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Çok mutluyum. Adaptasyon sürecini bir an önce atlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu vurgulayan Marcelo Saracchi, "Geldiğim günden bu yana herkes bana çok yardımcı oluyor. Takımda bir aile ortamı var. İyi çalışıyoruz. Galatasaray'ı iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşı Fernando Muslera ve bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski takım arkadaşı Armindo Bruma ile teklif aldıktan sonra görüştüğünü aktaran Saracchi, şunları kaydetti:

"Muslera ile teklif aldıktan sonra konuştum. Beni aradı. Bruma da beraber oynadığım ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Galatasaray'a gelmeden önce konuştuk. Galatasaray, İstanbul ve Türk insanı ile ilgili çok iyi bilgiler verdi. Türk insanının Güney Amerikalılar gibi sıcak kanlı olduğunu söyledi. Bu da gelmemde önemli bir etken oldu."

Marcelo Saracchi, Süper Lig hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izlediğini sözlerine ekledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum

Galatasaray, Almanya, Antalya, Leipzig, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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