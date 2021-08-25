Galatasaray'ın yeni transferi Morutan: "Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım"

Galatasaray Kulübünün 5 yıllık sözleşme imzaladığı Rumen futbolcu Olimpiu Vasile Morutan, sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Rumen futbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'da çok sıcak bir şekilde karşılandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sıcak karşılama beni çok mutlu etti. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Galatasaray'ın geçmişini, tarihini ve hangi büyük oyuncuların burada oynadığını çok yakından biliyorum. Taraftarımıza da söz veriyorum en yüksek seviyede mücadele edip, elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Galatasaray taraftarını yakından tanıyorum ve biliyorum. 50 bin ateşli taraftar önünde oynamak için de sabırsızlanıyorum."

Bu arada Morutan, Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçirildi.