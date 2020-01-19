Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi'den Terim'e mesaj! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi'den Terim'e mesaj! - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi'den Terim'e mesaj!

12 dakika önce

Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Marcelo Saracchi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi'den Terim'e mesaj!, System.String[]

Süper Lig'de Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Marcelo Saracchi, maç sonunda açıklamalar yaptı.


İşte Marcelo Saracchi'nin açıklamaları;


"Forma şansı bulduğum için çok mutluyum, hocama teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, iyi bir performans yaptığımı düşünüyorum ancak önemli olan bugün burada Galatasaray'ın kazanmasıydı, bunu başarabildiğim için çok mutluyum"


DAHA İYİ OLACAĞIM


"Belirli bir sürede oynamıyorum ve kolay olmadı. Forma şansı buldukça daha da iyi olacağımı düşünüyorum, kendimi burada çok hissediyorum ve takıma faydalı olmak için çalışmaya devam edeceğim"


Denizlispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:16 
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