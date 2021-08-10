Galatasaray transferde vites yükseltti. Cicaldau, Boey, Patrick van Aanholt ile heyecanı başlatan Aslan, 22 yaşındaki stoperi de İstanbul'a getiriyor. Nelsson'un uçuş öncesi çektirdiği kare paylaşıldı.
Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 6,5 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı. Genç futbolcu net 900 bin euro maaş alacak.
Ana pozisyonu stoper olan Nelsson, ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun pas becerisi oldukça iyi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçuş öncesi fotoğraf - Son Dakika Spor