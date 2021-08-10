Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'dan uçuş öncesi fotoğraf

Galatasaray transferde vites yükseltti. Cicaldau, Boey, Patrick van Aanholt ile heyecanı başlatan Aslan, 22 yaşındaki stoperi de İstanbul'a getiriyor. Nelsson'un uçuş öncesi çektirdiği kare paylaşıldı.

TAKSİTLERLE ÖDEME

Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 6,5 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı. Genç futbolcu net 900 bin euro maaş alacak.

SAVUNMA JOKERİ

Ana pozisyonu stoper olan Nelsson, ön libero ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun pas becerisi oldukça iyi.