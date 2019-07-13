Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdı
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Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdı

4 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor basına açık antrenmanda takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdı, System.String[]
Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor basına açık antrenmanda takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma bu yaz transfer döneminde katılan futbolcular da çalışmalarını sürdürüyor. Basına açık olarak gerçekleşen sabah antrenmanında yeni transferler Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti. Bu futbolcuların takımla kaynaştıkları dikkat çekerken, oynadıkları ayak tenisinde de neşeli olduklarını gözlendi.
(İHA)
Jimmy Durmaz, Galatasaray, Adem Büyük, Ryan Babel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
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