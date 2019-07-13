Galatasaray'ın yeni transferleri objektiflere böyle yansıdı
4 saat önce
Galatasaray'ın yeni transferleri Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor basına açık antrenmanda takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
'ın yeni transferleri Ryan Babel
, Jimmy Durmaz
, Adem Büyük
, Valentine Ozornwafor
basına açık antrenmanda takımla çalışırken, Şener Özbayraklı
ise salonda hazırlıklarına devam etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma bu yaz transfer döneminde katılan futbolcular da çalışmalarını sürdürüyor. Basına açık olarak gerçekleşen sabah antrenmanında yeni transferler Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor takımla çalışırken, Şener Özbayraklı ise salonda hazırlıklarına devam etti. Bu futbolcuların takımla kaynaştıkları dikkat çekerken, oynadıkları ayak tenisinde de neşeli olduklarını gözlendi.
(İHA)
Abdurrahim Albayrak, Arda Turan için harekete geçti! Fenerbahçe, Garry Rodrigues'e yıllık 2 milyon euro verecek! Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau'ya 15 milyon euro ödeyecek Galatasaray ile Sevilla arasında son 2 senede 3 transfer