Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
27.05.2021 15:11
Son zamanlarda adı Galatasaray ile anılan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Öztürk'ün kucağına oturan ve başarılı futbolcuyu öpücüklere boğan Ebru Şancı, söz konusu fotoğraflara, "Ağır geldim galiba" ifadelerini ekledi. Magazin ve spor dünyasının tanınan isimleri ise Şancı'nın bu karesine 'kalp' emojisi bıraktı.
Alpaslan Öztürk'ün eşi eski model Ebru Şancı'nın paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Şancı'nın pozlarına " Galatasaray'ın yengesi" yorumları da yağdı. Galatasaray'a imza atması beklenen Alpaslan'ın kucağına oturup öpücüklere boğan Şancı, "Ağır geldim galiba" ifadelerini kullandı.
ÜÇ ÇOCUKLARI OLDU
Ebru Şancı 2015'te Göztepe'de top koşturan futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikiz kızları Mila ile Ceylin'den sonra geçtiğimiz aylarda da bir oğulları oldu. Eski model Şancı sık sık ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.
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