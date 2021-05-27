Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu

27.05.2021 15:11

Son zamanlarda adı Galatasaray ile anılan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Öztürk'ün kucağına oturan ve başarılı futbolcuyu öpücüklere boğan Ebru Şancı, söz konusu fotoğraflara, "Ağır geldim galiba" ifadelerini ekledi. Magazin ve spor dünyasının tanınan isimleri ise Şancı'nın bu karesine 'kalp' emojisi bıraktı.

Alpaslan Öztürk'ün eşi eski model Ebru Şancı'nın paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Şancı'nın pozlarına " Galatasaray'ın yengesi" yorumları da yağdı. Galatasaray'a imza atması beklenen Alpaslan'ın kucağına oturup öpücüklere boğan Şancı, "Ağır geldim galiba" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu

ÜÇ ÇOCUKLARI OLDU

Ebru Şancı 2015'te Göztepe'de top koşturan futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikiz kızları Mila ile Ceylin'den sonra geçtiğimiz aylarda da bir oğulları oldu. Eski model Şancı sık sık ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.

Galatasaray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu

Alpaslan Öztürk, Galatasaray, Ebru Şancı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Birisi : Niye öyle diyorsun. Bazı kadınlar hayata küsmüş gibi seni de küstürüyor. Bence böyle yaşam dolu sevgi dolu arzu dolu olması daha güzel. 13 5 Yayından Kaldır

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