Sezon başlamadan önce transfer çalışmalarında gaza basan Cim-Bom'da ayrılacak olan futbolcular da belli olmaya başladı.
Yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel veda edecek isimler arasında yer alıyor.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Babel, 2,5 milyon euro maaş alıyor. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben evime gidiyorum" notuyla bir anlamda mesaj gönderdi.
Aslan, kanat transferinde Morutan'ı bitirmek üzere. Dün Fatih Terim de Rumen futbolcu da anlaşmanın yakın olduğunu açıklamıştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı - Son Dakika Spor