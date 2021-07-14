Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs Kovid-19 testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.
Yunan yetkililerin bu tavrı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok sinirlendi ve tepki gösterdi.
Olympiakos'tan herhangi bir yetkilinin Galatasaray'ı karşılamaya gelmemesi yadırgandı. Ancak Yunan kulübü, olayların yaşanmasının ardından havalimanı dışından yardımcı olmak için uğraştı. Olympiakos'un sahibi ve başkanı Mariakis de Terim'i arayarak üzüntüsünü dile getirdi.
Galatasaray, dün yapılması gereken karşılaşmayı oynamamakla ciddi bir tazminat yüküyle karşı karşıya kaldı. Olympiakos ile oynamasını düşündüğü maçın tüm masraflarını Yunan kulübü kabullenmişti.
Sarı-kırmızılıların uçak bedelleri bile Olympiakos tarafından ödendiği için, şimdi iki kulüp arasında tazminat konusunda sıkıntı yaşanacak.
Yunanistan'dan oynamadan dönen Cim-Bom'un, sözleşmeye göre 80 bin euroluk bir tazminatla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.
Olympiakos ile oynanacak dostluk maçı için Yunanistan'a giden, ancak PCR testleri yüzünden çıkan krizin ardından Türkiye'ye geri dönen Cim-Bom'da teknik heyet ve futbolcular büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldı.
İlk olarak "rastgele test" isteyen Yunan görevlilerin bu uygulaması sonrasında Fatih Terim ve bazı isimler koronavirüs testine girdi.
Ancak pasaport kontrolünden geçen ve otobüse bile giden Falcao ve Arda gibi isimlerin, tekrar içeri çağrılmasıyla kriz derinleşti. Deport korkusu üzerine takım geri döndü.
Kafilenin, Dışişleri yetkililerinin tavsiyesiyle bu tehlikeden kurtuldukları ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar pasaportlarını teslim etse ve sınır dışı edilseler, 5 yıl boyunca Yunanistan'a girme yasağı gelecekti. Bir Yunan ekibiyle yaşanacak olası eşleşme durumunda büyük kriz yaşanacaktı.
(Milliyet)
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