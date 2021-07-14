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Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda - Son Dakika

Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:21

Galatasaray, dün yapılması gereken karşılaşmayı oynamamakla önemli bir tazminat yüküyle karşı karşıya kaldı. Olympiakos ile oynamasını düşündüğü maçın tüm masraflarını Yunan kulübü üstlenmişti. Hazırlık maçlarında masrafları karşılayan ev sahibi kulüplere, davete gelmeyen takımlara karşı tazminat davası açma hakkı sağlanıyor.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs Kovid-19 testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

Yunanistan'da yaşanan kriz sonrası G.Saray'ı şimdi de tazminat tehlikesi bekliyor

FATİH TERİM TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan yetkililerin bu tavrı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok sinirlendi ve tepki gösterdi.

MARIAKIS'TEN TERİM'E TELEFON

Olympiakos'tan herhangi bir yetkilinin Galatasaray'ı karşılamaya gelmemesi yadırgandı. Ancak Yunan kulübü, olayların yaşanmasının ardından havalimanı dışından yardımcı olmak için uğraştı. Olympiakos'un sahibi ve başkanı Mariakis de Terim'i arayarak üzüntüsünü dile getirdi.

Yunanistan'da yaşanan kriz sonrası G.Saray'ı şimdi de tazminat tehlikesi bekliyor

TAZMİNAT TEHLİKESİ

Galatasaray, dün yapılması gereken karşılaşmayı oynamamakla ciddi bir tazminat yüküyle karşı karşıya kaldı. Olympiakos ile oynamasını düşündüğü maçın tüm masraflarını Yunan kulübü kabullenmişti.

BİLETLERİ OLYMPIAKOS ÖDEDİ

Sarı-kırmızılıların uçak bedelleri bile Olympiakos tarafından ödendiği için, şimdi iki kulüp arasında tazminat konusunda sıkıntı yaşanacak.

80 BİN EURO ÖDENECEK Mİ?

Yunanistan'dan oynamadan dönen Cim-Bom'un, sözleşmeye göre 80 bin euroluk bir tazminatla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

BİR BÜYÜK KRİZ DAHA YAŞANABİLİRDİ

Olympiakos ile oynanacak dostluk maçı için Yunanistan'a giden, ancak PCR testleri yüzünden çıkan krizin ardından Türkiye'ye geri dönen Cim-Bom'da teknik heyet ve futbolcular büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldı.

TERİM VE BAZI İSİMLER TESTE GİRDİ

İlk olarak "rastgele test" isteyen Yunan görevlilerin bu uygulaması sonrasında Fatih Terim ve bazı isimler koronavirüs testine girdi.

Yunanistan'da yaşanan kriz sonrası G.Saray'ı şimdi de tazminat tehlikesi bekliyor

FALCAO VE ARDA DÖNSÜN

Ancak pasaport kontrolünden geçen ve otobüse bile giden Falcao ve Arda gibi isimlerin, tekrar içeri çağrılmasıyla kriz derinleşti. Deport korkusu üzerine takım geri döndü.

YETKİLİLERİN TAVSİYESİ DİNLENDİ

Kafilenin, Dışişleri yetkililerinin tavsiyesiyle bu tehlikeden kurtuldukları ortaya çıktı.

5 YIL GİRME YASAĞI

Sarı-kırmızılılar pasaportlarını teslim etse ve sınır dışı edilseler, 5 yıl boyunca Yunanistan'a girme yasağı gelecekti. Bir Yunan ekibiyle yaşanacak olası eşleşme durumunda büyük kriz yaşanacaktı.

(Milliyet)

Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda

Fatih Terim, Galatasaray, Yunanistan, Yunan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda - Son Dakika Spor


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