Galatasaray'ın zorlu fikstürü! İşte ilk yarı öncesi kalan maçlar...

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybederken 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan alamadı.



Bu sezon zirvedeki takım sayısının fazlalığı hesaba katılırsa sarı kırmızılıları zorlu bir dönem bekliyor. Maç fazlasıyla 19 puanla 6. sırada bulunan sarı kırmızılıların kalan maçları da bir hayli zorlu.



Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Club Brugge'u konuk edecek olan Galatasaray, 13. haftada Trabzonspor'la karşılaşacak.



Sarı kırmızılılar daha sonra ligin flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. İşte kalan fikstür;



13. HAFTA



Trabzonspor - Galatasaray



14. HAFTA



Galatasaray - Alanyaspor



15. HAFTA



Galatasaray - Ankaragücü



16. HAFTA



Göztepe - Galatasaray



17. HAFTA



Galatasaray - Antalyaspor