Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın zorlu fikstürü! İşte ilk yarı öncesi kalan maçlar...
Son Dakika Spor Galatasaray'ın zorlu fikstürü! İşte ilk yarı öncesi kalan maçlar... - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın zorlu fikstürü! İşte ilk yarı öncesi kalan maçlar...

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybederken 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan alamadı.

Galatasaray'ın zorlu fikstürü! İşte ilk yarı öncesi kalan maçlar..., System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, ligde 41 maç sonra sahasında kaybederken 930 gün sonra Türk Telekom Stadı'ndan puan alamadı.


Bu sezon zirvedeki takım sayısının fazlalığı hesaba katılırsa sarı kırmızılıları zorlu bir dönem bekliyor. Maç fazlasıyla 19 puanla 6. sırada bulunan sarı kırmızılıların kalan maçları da bir hayli zorlu.


Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Club Brugge'u konuk edecek olan Galatasaray, 13. haftada Trabzonspor'la karşılaşacak.


Sarı kırmızılılar daha sonra ligin flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. İşte kalan fikstür;


13. HAFTA


Trabzonspor - Galatasaray


14. HAFTA


Galatasaray - Alanyaspor


15. HAFTA


Galatasaray - Ankaragücü


16. HAFTA


Göztepe - Galatasaray


17. HAFTA


Galatasaray - Antalyaspor

Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:29 
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