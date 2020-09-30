Galatasaray, İskoçya'ya gitti - Son Dakika

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off uru'nda perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda yapacağı maç için özel uçakla Glasgow'a gitti.
UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Glasgow Rangers ile karşılaşacak Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı'na geldi.
VİP bölümünden geçerek pasaport kontrolünden geçen Teknik Direktör Fatih Terim ve takım oyuncularından oluşan kafile özel bir uçakla İskoçya'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:46 - Kaynak: AA
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