Galatasaray, İskoçya'ya uçtu - Son Dakika

Galatasaray, İskoçya'ya uçtu

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde yarın Glasgow Rangers'a konuk olacak Galatasaray, İskoçya'ya hareket etti.

Galatasaray, İskoçya'ya uçtu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde yarın Glasgow Rangers'a konuk olacak Galatasaray, İskoçya'ya hareket etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü deplasmanda Glasgow Rangers ile karşılaşacak Galatasaray, öğle saatlerinde maçın oynanacağı İskoçya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda gribal enfeksiyon geçiren Arda Turan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Akbaba kafileye yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

" Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."

Galatasaray ile Rangers arasındaki mücadele, yarın TSİ 21.45'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Galatasaray, Play Off, İskoçya, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray, İskoçya'ya uçtu - Son Dakika Spor

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