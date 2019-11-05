Galatasaray, İspanya'ya gitti
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gittiMadrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için...
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:12 Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti
Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için uçakla İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.
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