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Galatasaray, İspanya'ya gitti

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gittiMadrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için...

Galatasaray, İspanya'ya gitti, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti

Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka için uçakla İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Felix Zwayer, Galatasaray, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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