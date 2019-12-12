Galatasaray, İstanbul'a döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray, İstanbul'a döndü - Son Dakika

Galatasaray, İstanbul'a döndü

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'a döndü.

Galatasaray, İstanbul'a döndü, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'a döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, dün gece Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Galatasaray kafilesi, öğleden sonra Fransa'dan ayrıldı. Sarı-kırmızılıları taşıyan özel uçak saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nde takım otobüsüne binerek havalimanından ayrıldı.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İstanbul, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
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