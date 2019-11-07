Son Dakika Haberleri: Galatasaray İstanbul'a dönmeden Gaziantep'e geçecek
Son Dakika Spor Galatasaray İstanbul'a dönmeden Gaziantep'e geçecek

Galatasaray İstanbul'a dönmeden Gaziantep'e geçecek

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, Türkiye'ye dönmedi.

Galatasaray İstanbul'a dönmeden Gaziantep'e geçecek, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, Türkiye'ye dönmedi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.


Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Madrid'den Gaziantep'e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.

Real Madrid, Galatasaray, Gaziantep, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:35 
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