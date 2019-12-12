Galatasaray İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray İstanbul'a geldi

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray İstanbul'a döndü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray İstanbul'a döndü.

Özel uçakla saat 17: 00'da İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle bazıları da özel araçlarıyla havalimanıdan ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
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