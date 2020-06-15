Galatasaray İstanbul'a gitti

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'a gitti.

Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçta deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekip yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Havalimanı'na geldi. Karşılaşmada diz bağlarından sakatlanan Andone'nin yürümekte zorluk çektiği ve koltuk değnekleri ile yürüdüğü gözlenirken, sarı-kırmızılı ekip özel uçakla İstanbul'a hareket etti. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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