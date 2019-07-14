Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İstanbul etabını tamamladı
Son Dakika Güncel Haber

Galatasaray, İstanbul etabını tamamladı

3 saat önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, İstanbul etabını tamamladı, System.String[]
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İstanbul etabını tamamlayan sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Bu antrenman sonrası yeni sezon hazırlıklarının İstanbul dönemini tamamlayan sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından çarşamba günü Avusturya'ya giderek yurt dışı kamp hazırlıklarına başlayacak.
(İHA)
Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Avusturya, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray son 5 yılda oyuncu satışından 103,8 milyon euro gelir elde etti Emre Mor'un Galatasaray'a transferinde büyük kriz! İspanyol basını, Arda'nın Galatasaray'a gitmek istediğini yazdı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:23:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, İstanbul etabını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]