Galatasaray, İstanbul Etap Çalışmalarının İlk Bölümünü Tamamladı

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı.



Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanların ilkinde sabah salonda genel kuvvet çalışma yaptı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra pas destek çalışması üzerinde duruldu. Ana bölünde ise sınırlı alanda dayanıklılık çalışmaları (sırasıyla hedefsiz, minyatür kaleli ve büyük kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Galatasaray, yarın saat 11.30'da özel bir uçuşla Antalya'ya giderek sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına bu kentte devam edecek.





Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum

Suudi Arabistan Takımı, Rodrigues'ten Sonra Belhanda'yı da İstiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak