Galatasaray, İstanbul Etap Çalışmalarının İlk Bölümünü Tamamladı
7 dakika önce
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan ilk çalışma bölümünü bugünkü çift antrenmanla tamamladı.
Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanların ilkinde sabah salonda genel kuvvet çalışma yaptı. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Daha sonra pas destek çalışması üzerinde duruldu. Ana bölünde ise sınırlı alanda dayanıklılık çalışmaları (sırasıyla hedefsiz, minyatür kaleli ve büyük kaleli) gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, yarın saat 11.30'da özel bir uçuşla Antalya'ya giderek sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına bu kentte devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:23 Kaynak: DHA
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